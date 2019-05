''Gli ultimi paladini'', a San Gimignano Falcone e Borsellino rivivono a scuola

Festa della legalità il 10 maggio alla scuola elementare con lo spettacolo teatrale per bambini

Grande festa della legalità il 10 maggio alla scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Folgore di San Gimignano grazie alla compagnia teatrale Experia e alla sensibilità del corpo docente. I bambini e le bambine delle classi quarte e quinte grazie al teatro hanno potuto rivivere la storia di Falcone e Borsellino e la loro lotta per il bene dello Stato.Dalle stragi di Capaci e via D’Amelio sono volati più di vent’anni e sembra ieri. Nel ricordo dell’Italia che resiste, i magistrati Falcone e Borsellino vivono ancora, simboli di una lotta alla mafia che è testimonianza di onestà e impegno per gli altri.Il teatro della compagnia Experia, in collaborazione con Empatheatre che opera nel carcere di San Gimignano e con Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana che opera in Sicilia, ha divertito e fatto commuovere in una messa in scena a misura dei più piccoli.Il risultato è stato emozionante e al termine i bambini e le bambine hanno lasciato fogli con i loro disegni e le loro riflessioni elaborati in classe e che saranno portati dalla compagnia a Palermo agli alberi di Falcone e Borsellino, per unirsi a quelli di altri bambini da tutti Italia, alberi simbolo, nella città siciliana, di capacità di servizio e sacrificio per gli altri.