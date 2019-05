''Il Maggio dei Libri per i bambini'' a San Gimignano

Martedì 14 maggio alle ore 17.30 nel centro di quartiere di Badia a Elmi laboratorio di lettura sul libro Flavia Uragano

Giocare con le parole, le emozioni e le raffigurazioni per un percorso educativo per i più piccoli. E’ il laboratorio di lettura sul libro Flavia Uragano che, martedì 14 maggio alle ore 17.30 nel centro di quartiere di Badia a Elmi, sarà tenuto da Valentina Ravagni e Luisa Carretta. L’iniziativa s’inserisce nel ricco calendario de “Il Maggio dei Libri per i bambini” a cura dell’amministrazione comunale di San Gimignano.Il cartellone proseguirà con l'attività di sabato 18 maggio alle ore 10 nella biblioteca comunale con il progetto di promozione alla lettura "Libri Liberi". Il progetto curato dall' A.P.S. Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana e condotto dal pedagogista Maurizio Monte, in arte Mago Mamò è contenuto nella rassegna "Un paese per giovani" sostenuta dal Comune di San Gimignano. Il laboratorio si compone di una parte dedicata alle letture animate, una alle strabilianti magie di Mago Mamò e un'altra ai laboratori creativi a tema. Il libro proposto è "Colapesce" di R. Francaviglia e M. Sgarlata (Splen Editore) in cui lo sguardo puro di Colapesce colora di poesia e malinconia una delle più belle leggende mediterranee.