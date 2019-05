Scompare 17enne francese in gita a San Gimignano: appello per le ricerche

Un ragazzo francese di 17 anni è scomparso attorno alle 11 di oggi, mercoledì 22 maggio, mentre era in visita a San Gimignano."Le forze dell'ordine - comunica in un appello il sindaco Giacomo Bassi - chiedono la collaborazione di tutti per rintracciare un ragazzo diciassettenne francese che è scomparso intorno alle ore 11, allontanandosi volontariamente dal gruppo con il quale era in visita a San Gimignano. Gli accompagnatori sono molto preoccupati di questo gesto improvviso, viste le problematicità del ragazzo. Ha uno zaino blu e celeste, grandi pantaloni neri e scarpe da ginnastica. Alto 175 cm circa, capelli corti castani e non ha il cellulare telefono. Chi dovesse incontrarlo è pregato di darne immediatamente notizia a Carabinieri o Polizia Municipale."