A San Gimignano torna la Ferie delle Messi, manifestazione storico-medievale

Il Medioevo rivive a San Gimignano il 14-15-16 giugno con la Ferie delle Messi, manifestazione storico-medievale, organizzata dall'associazione I Cavalieri di Santa Fina e dal Comune di San Gimignano, che rievoca la celebrazione dei raccolti ("le messi").I popoli delle quattro Contrade della città, San Giovanni, Piazza, Castello e San Matteo compongono la scenografia della festa e si sfideranno con le gare di tiro alla fune tra gli uomini, la gara della treccia tra le fanciulle, il tiro con l'arco e la Giostra dei Bastoni.L'intrattenimento è affidato ai gruppi Tamburi, Chiarine e Bandiere, alle danzatrici di Medioevo in Danza, interni all'associazione, che apriranno la manifestazione il venerdì e ai numerosi ospiti della festa, tra cui DoDo Mastro Giullare, I Sonagli di Tagatam, la Compagnia del Santo Macinello. Lo spettacolo del sabato sera in Piazza del Duomo è presentato dal Giullar Cortese con la partecipazione dei gruppi, della Fanfarenzug di Meersburg e dell'Associazione Arteare, che chiude con "Lumina et Incanta".Un percorso emotivo tra colori e spettacoli che si susseguiranno dal venerdì pomeriggio al trionfo della domenica pomeriggio con il Corteo delle Messi, composto da circa cinquecento figuranti che attraverseranno le vie della città e la Giostra dei Bastoni, gara a cavallo tra i campioni delle Contrade, il cui scopo è colpire per primi un elmo con un bastone al termine del tracciato.Il vincitore della competizione è premiato con la Spada d'Oro in Piazza del Duomo e, la relativa contrada con il Drappellone raffigurante la patrona Santa Fina, realizzato all'artista Sergio Turi.La cornice del suggestivo scenario medievale è completata dai mercatini a tema storico collocati in Piazza della Cisterna e in Piazza delle Erbe: in quest'ultima i visitatori potranno ammirare l'attività e l'arte degli artigiani del tempo, con fabbri, vasai, filatrici, conciatori, pellicciai, erboristi e calzolai a cura dell'associazione Antichi Mestieri di Medicina.La Rocca di Montestaffoli ospita all'esterno l'esposizione delle macchine da guerra medievali della Pro Loco di Larciano, mentre nel cassero risiedono l'accampamento degli Arcieri di Castelvecchio, gruppo dell'associazione, e la Taverna delle Meraviglie, dove i visitatori troveranno ristoro.Contribuiranno alla manifestazione con le proprie esibizioni gli ospiti ricorrenti della Ferie delle Messi: la Fanfarenzug di Meersburg, città tedesca gemellata con San Gimignano e gli Sbandieratori di Città de L'Aquila.La regia della manifestazione, a ingresso libero, è affidata all'Associazione Arteare e la narrazione a Diego Mancuto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web dei Cavalieri www.cavalieridisantafina.it