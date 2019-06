Il sindaco di Meersburg in visita a San Gimignano, gemellaggio nel segno delle tradizioni

In occasione delle Ferie delle Messi, il primo cittadino Marrucci ha dato il benvenuto al ‘collega’ tedesco

Un gemellaggio e un’amicizia che si rinsaldano nel segno delle tradizioni. Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci in occasione delle Ferie delle Messi, manifestazione storico medievale dei Cavalieri di Santa Fina, ha ricevuto e dato il benvenuto a Robert Scherer, sindaco di Meersburg, cittadina tedesca del Baden-Württemberg con cui San Gimignano è gemellata dal 2002. «In questa occasione abbiamo rinnovato il patto di amicizia e rinsaldato il nostro gemellaggio che nel 2022 compirà 20 anni - spiega il sindaco Marrucci -. Abbiamo avuto modo di confrontarci per i progetti comuni e i punti di forza che uniscono le nostre comunità; ben presto sarò io a recarmi a Meersburg».Il ricevimento è stata anche l’occasione per una visita al Centro di documentazione e degustazione del vino Vernaccia di San Gimignano nella Rocca di Montestaffoli, dove, il primo cittadino di Meersburg è stato accolto dal neo presidente del Consorzio Vernaccia di San Gimignano, Irina Strozzi. «Le eccellenze locali come motore di sviluppo economico e turistico – conclude Marrucci -. E’ stato anche questo argomento di confronto con il sindaco di Meersburg e con la neo presidente del Consorzio Vernaccia nell’intento comune di lavorare insieme per la conoscenza reciproca e la valorizzazione delle rispettive eccellenze enogastronomiche».