Ferie delle Messi, alla contrada di San Matteo il Drappellone realizzato da Sergio Turi

Lo scorso fine settimana si è svolta nella magnifica cornice di San Gimignano la Ferie delle Messi, manifestazione storico-medievale, organizzata dall'associazione I Cavalieri di Santa Fina e dal Comune di San Gimignano, che rievoca la celebrazione dei raccolti ("le messi"), in onore della patrona di San Gimignano.I popoli delle quattro Contrade della città, San Giovanni, Piazza, Castello e San Matteo si sono sfidati con le gare di tiro alla fune tra gli uomini, la gara della treccia tra le fanciulle, il tiro con l'arco e la Giostra dei Bastoni.La domenica pomeriggio, 16 giugno, la giornata finale con il Corteo delle Messi, composto da circa cinquecento figuranti che hanno attraversato le vie della città nei panni tipici del 1200: sbandieratori, cavalieri, dame e messeri che hanno sfilato in corteo per le vie della città al suono delle chiarine e al rullare dei tamburi.La giornata è culminata con la Giostra dei Bastoni, gara a cavallo tra i campioni delle Contrade, il cui scopo è colpire per primi un elmo con un bastone al termine del tracciato. Vincitrice della Giostra la contrada di San Matteo con il cavaliere Francesco Di Bartolomei al quale è stata consegnata la Spada d'Oro in Piazza del Duomo.Alla contrada di San Matteo la consegna del Drappellone raffigurante la patrona Santa Fina, realizzato all'artista Sergio Turi.