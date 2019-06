San Gimignano, bandiera verde di EcoSchools all'istituto Folgore da San Gimignano

Il plesso di Ulignano dell’istituto Folgore da San Gimignano ha ottenuto la certificazione di EcoSchools e la bandiera verde, riconoscimento internazionale per le buone pratiche ambientali. La consegna della bandiera, in una palestra gremita di bambini, è avvenuta alla presenza del sindaco Andrea Marrucci.È stato un anno impegnativo e tante sono state le iniziative a favore della salvaguardia dell’ambiente che hanno trovato riscontro positivo da parte della FEE (Foundation for Environmental Education). I temi principali sono stati il risparmio idrico, lo spreco alimentare e la raccolta differenziata, ma la scuola si è impegnata anche a ridurre l’impatto ambientale su altri fronti come risparmio di energia elettrica e rispetto del giardino e delle piante.I bambini, con insegnanti, genitori e eco-comitato, si sono impegnati assiduamente per la buona riuscita del programma Eco-Schools, coordinato dall’associazione Berenice. Questo grande risultato, oggi fonte di entusiasmo e soddisfazione, è solo il primo di tanti obiettivi che la scuola e i ragazzi con le loro famiglie si impegneranno a raggiungere in futuro.Le congratulazioni alla scuola di Ulignano e alla dirigenza scolastica sono venute dall’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa e l’ha sostenuta nel corso di tutto l’anno scolastico.