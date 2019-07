Detenuto dÃ  fuoco al letto nel carcere di San Gimignano: tre agenti al pronto soccorso

Il detenuto era in isolamento, gli agenti soccorsi all'ospedale di Campostaggia per un principio di soffocamento

Un detenuto in isolamento ha dato fuoco lunedì sera al materasso, alle lenzuola e alle coperte della sua cella nella casa circondariale di San Gimignano.L'allarme è scattato subito ma ci sono stati momenti di grande tensione. "In breve tempo l’aria – spiega il sindacato di polizia penitenziaria Osapp – è diventata irrespirabile e la situazione è diventata incandescente, con grande difficoltà degli agenti nell’intervento".Tre agenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di campostaggia per un principio di soffocamento. "La situazione continua a peggiorare senza che vi siano spiragli - commenta Leo Beneduci, segretario generale di Osapp -. Ancora una volta emerge l’alta professionalità degli agenti che operano nonostante le gravi difficoltà dovute alla carenza di organico e di strumenti. Siamo certi che l’amministrazione saprà riconoscere l’encomiabile intervento degli agenti e di tutto il personale che prestava servizio nel carcere di San Gimignano lasciato completamente abbandonato a se stesso. Per il carcere di San Gimignano urgono provvedimenti immediati e non più procrastinabili proprio in considerazioni dei ripetuti eventi critici".