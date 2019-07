Riprendono i concerti barocchi dell'estate sangimignanese

Dopo una breve pausa riprendono i concerti barocchi dell'Accademia dei Leggieri che giungono al sesto appuntamento, in programma martedì 30 luglio, alle ore 18,30, nel cortile di Palazzo Moronti Ciotta, dimora storica nel pieno centro di San Gimignano, in via del Castello. Stavolta il protagonista è Daniele Iannaccone in un recital solistico di violino e viola con musiche di J. S. Bach e Max Reger.Nonostante vi siano circa duecento anni fra i due autori, molti sono gli aspetti in comune fra loro, a partire dalle forme utilizzate e dall’uso del contrappunto. Reger, autore tardoromantico, utilizzò infatti stilemi tipici del barocco fondendoli con il linguaggio armonico e cromatico del suo tempo, creando un interessante compromesso fra le due epoche musicali. Questo lo pone come una sorta di unicum in un periodo storico dove la musica si stava profondamente trasformando seguendo strade completamente diverse ed eterogenee.Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org e presso l'ufficio turistico Pro-Loco, tel. 0577940008. I biglietti (12 €) sono in vendita presso la stessa Proloco o presso la biglietteria del concerto a partire da un'ora prima dell'evento.