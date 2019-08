Classic Rock Show alla Rocca di Montestaffoli

Venerdì 23 agosto alle 21,30 il concerto dei Gran Riserva Power Trio and Friends

I grandi classici dei gruppi che hanno fatto la storia del rock come Queen, PInk Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin e Dire Straits risuonano tra le torri di San Gimignano. Venerdì 23 agosto alle 21,30 nella suggestiva Rocca di Montestaffoli va in scena lo spettacolo Classic Rock Show.Sul palco la band più hot del momento, i Gran Riserva Power Trio and Friends, composta da Giuseppe Galgani alla chitarra elettrica, Andrea Bruni alla batteria e Carmelo Arena alla tastiera, ai quali si aggiungeranno le voci di Tiziano Barbafiera, Alessio Toce e Giovanni Cerri.L'Evento è organizzato dall'associazione Il Pentagramma, all'interno del cartellone di Accade d'Estate del Comune di San Gimignano.Per Informazioni e prevendita Ufficio ProLoco di San Gimignano 0577/940008.