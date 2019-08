''Opera Concert'', Pedro Velazquez e Keren Or Davidovitch in concerto a San Gimignano

Giovedì 29 agosto alle ore 21 nell’ambito della rassegna culturale “Accade d’estate”

Musica lirica nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Agostino a San Gimignano. Giovedì 29 agosto è in programma “Opera Concert” con l’esibizione del tenore messicano Pedro Velazquez accompagnato dalla soprano israeliana Keren Or Davidovitch, toscana di adozione. I due regaleranno al pubblico un programma composto dalle più celebri arie e duetti. Al pianoforte il maestro Ivan Morelli (ore 21 - ingresso intero 15euro, ridotto 12 euro).Il concerto è organizzato dall'Associazione Il Pentagramma nell’ambito della rassegna culturale “Accade d’estate” promossa dal Comune di San Gimignano.Per informazioni e biglietteria contattare l'ufficio turistico di San Gimignano, in Piazza Duomo, Tel 0577 940008 email info@sangimignano.com, www.classictic.com