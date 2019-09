Carcere Ranza, Scaramelli (Pd): ''Audizioni in Commissione regionale il 16 ottobre''

Audizione del garante dei detenuti, del nuovo direttore, del sindacato del corpo di polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano e del sindaco della città.



A comunicare la seduta speciale della Commissione sanità e politiche sociali con relative audizioni è il presidente Stefano Scaramelli (Pd), fra le competenze della permanente ci sono anche le carceri. La seduta di audizioni della Commissione si terrà il 16 ottobre in Consiglio regionale.



"La nostra Commissione svolgerà il proprio ruolo – ha detto Scaramelli -. Spetta alla procura fare le indagini, mentre alle istituzione spetterebbe il compito di vigilare e in alcuni casi di gestire. È stravagante che oggi un segretario di partito, ex vice premier e ministro degli Interni latitante su più fronti nei propri compiti istituzionali, compreso il sistema carcerario, oggi mostri interesse per il carcere di San Gimignano. È da molto tempo, non da ieri, che il territorio lamenta carenze strutturali e di organico per Ranza. Più volte, grazie al lavoro di Commissione, in questo mandato abbiamo risolto questioni dentro le carceri toscane su cui potevamo agire. Abbiamo fatto visite istituzionali e sopralluoghi, non passerelle. Abbiamo lavorato, fatto incontri programmati e proceduto alla risoluzione di obiettivi mirati. Senza selfie ne tag”.