Scambio degli auguri natalizi tra l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia e le Fiamme Gialle senesi

Anche quest’anno, come di consuetudine, nella mattinata di domenica 8 dicembre, presso la basilica collegiata di Santa Maria Assunta, conosciuta anche come il Duomo di San Gimignano, è stata celebrata una Santa messa a preludio dell’Immacolata Concezione e della ricorrenza natalizia, officiata dal Cappellano Militare Capo del Comando Regionale Toscana, don Massimo Ammazzini.La funzione liturgica – alla quale ha preso parte anche il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – si è svolta alla presenza delle tante Fiamme Gialle senesi in congedo che, unitamente alle proprie famiglie, hanno voluto condividere con i finanzieri del Comando Provinciale di Siena, proprio in concomitanza dell’approssimarsi del Santo Natale, un momento ricco di positive suggestioni.L’evento è stato propizio per rinsaldare il rapporto tra chi ancora oggi opera sul territorio e chi lo ha fatto nel recente passato con saldezza morale, lealtà istituzionale e comportamenti connotati da umanità e spirito di servizio verso gli altri, da sempre segni distintivi dell’operato del Corpo.Nell’occasione, il cappellano militare ha espresso parole augurali, di vicinanza e di preghiera per tutti i Finanzieri senesi e le relative famiglie ed ha invitato tutti i presenti ad un momento di riflessione sul significato delle imminenti festività, richiamando l’importanza dei valori di coesione e di fratellanza tra gli appartenenti al Corpo di ieri e di oggi.Eventi come questo dimostrano ancora una volta il forte senso di appartenenza che sta nel cuore di ciascun finanziere, che non cessa indubbiamente con la collocazione in congedo per raggiunti limiti di età del militare.