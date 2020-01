''Toscana 2020, la sfida del Pd'', lunedÃ¬ 13 gennaio il consigliere Bezzini a San Gimignano

''Toscana 2020, la sfida del Pd'', lunedì 13 gennaio il consigliere Bezzini a San Gimignano

A San Gimignano lunedì 13 gennaio in Sala di Cultura alle ore 21.00 il primo appuntamento del Partito Democratico in vista delle elezioni con il consigliere regionale Simone Bezzini, a cui parteciperanno anche il segretario del PD Sergio Kuzmanovic insieme al sindaco Andrea Marrucci.



Sarà un'occasione di confronto verso le regionali 2020, sulle priorità da San Gimignano e dalla Val d'Elsa per il futuro della Toscana, oltre che un'occasione per fare il punto sulle azioni regionali di fine legislatura.



"Per San Gimignano abbiamo a cuore alcuni temi importanti a partire dalla tematica idraulica delle nostre zone industriali lungo il fiume Elsa, la sanità valdelsana e sangimignanese, l'agricoltura e il lavoro, la riconversione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, il tema de collegamenti infrastrutturali e dei trasporti pubblici", commentano il sindaco Andrea Marrucci è il segretario comunale del Partito Democratico, Sergio Kuzmanovic.