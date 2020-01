''Le disavventure di un povero prete sangimignanese'', incontro con la lettura per Leggieri d'Inverno

Nuovo appuntamento per la rassegna errante di teatro e danza ‘Leggieri d'Inverno’ edizione 2020, la numero diciotto. Domenica 2 febbraio alle 18,00, al Museo della Vernaccia alla Rocca di Montestaffoli, in Via della Rocca a San Gimignano (Siena), incontro con la lettura su ‘Le disavventure di un povero prete sangimignanese’. Lettura della novella XXXV della giornata V da ‘Le giornate delle novelle dei novizi’ di Pietro Fortini. Dal XVI secolo. Il reading sarà a cura degli attori della locale Compagnia teatrale ‘I Comici Ritrovati’. L’iniziativa è all’interno di ‘Vernaccia Wine Experience’, a cura del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano.“Leggieri d'Inverno”, per la direzione artistica di Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari, è promossa dall’Associazione Giardino Chiuso, con il sostegno del Comune di San Gimignano, Regione Toscana e in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa.«Anche quest’anno – spiegano i direttori artistici – a causa della chiusura del Teatro dei Leggieri per adeguamenti strutturali, la stagione Leggieri d’Inverno emigra in altri luoghi della città di San Gimignano e diventa la stagione errante di teatro e danza. Con ospitalità di spettacoli di teatro e danza, incontri, performance, corsi e laboratori riguardanti il teatro. La proposta culturale di Leggieri d’Inverno, che ha una durata di circa cinque mesi, varia dall’ospitalità di eventi a laboratori didattici e incontri con artisti, progetti di residenza e attività nelle scuole del Comune di San Gimignano».Giardino Chiuso, già riconosciuta dalla Regione Toscana come Residenza Artistica, dal 2016 fa parte della Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee che vince il bando di accreditamento della Regione Toscana, come Ente di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo con sede in San Gimignano. Un ruolo teso alla valorizzazione e diffusione della creazione contemporanea attraverso l'esplorazione dei linguaggi artistici volti allo sviluppo di esperienze interdisciplinari, a livello locale e sul territorio toscano in relazione con un più ampio contesto nazionale e internazionale.La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, teatro amatoriale e promozione del pubblico.Biglietteria e prevendita Pro Loco San Gimignano - Piazza Duomo 1, San Gimignano Tel. 0577 940008 / fax 0577 940903 info@sangimignano.com Biglietti: Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 (over 65, soci Coop Centro Italia, clienti librerie convenzionate, iscritti corsi LUS – Libera Università di San Gimignano, soci AUSER San Gimignano, allievi scuole di danza e teatro) - Ridotto € 5,00 (ragazzi da 11 a 18 anni, studenti universitari, Leggieri Giovani) - Ridotto € 3,00 (bambini fino a 10 anni)Card “Sostieni il teatro!”, al costo di 30,00 €, permette di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli della stagione Leggieri d’Inverno 2018/2019, e di usufruire di uno sconto (*) del 10% sugli acquisti effettuati presso le librerie convenzionate. Librerie convenzionate: LIBRERIA LA FRANCIGENA via Mainardi 10, San Gimignano. LIBRERIA MONDADORI Largo Campidoglio 19, Poggibonsi. LIBRERIA LA MARTINELLA piazza S. Bartolomeo della Scala 30, Colle di Val d’Elsa. (*) Lo sconto è valido solo per l’acquisto di libri, e non cumulabile con altre promozioni destinate ai clienti delle librerieAssociazione Giardino Chiuso. Piazza S. Agostino, 4 - 53037 San Gimignano (SI) info@giardinochiuso.com tel./fax +39 0577 941182 .