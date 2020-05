Effettuata dai Vigili del Fuoco la sanificazione del carcere di Ranza

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti nei giorni scorsi presso la casa di reclusione di San Gimignano per sanificare gli ambienti interni ed esterni del carcere, in ottemperanza alle normative anti Covid-19 che vede il Corpo dei Vigili del Fuoco impegnato in prima linea nell’affrontare la pandemia da coronavirus, in piena collaborazione con le altre istituzioni statali e locali.Il personale, intervenuto anche con mezzi e personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), ha trattato di circa 6000 mq. di ambiente esterno e circa 700 mq. di ambienti interni.