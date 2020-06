San Gimignano, improvvisa interruzione rete idrica

Acque SpA comunica che a causa di una improvvisa interruzione della fornitura di energia da parte del gestore elettrico, verificatosi nelle prime ore di oggi, venerdì 5 giugno, presso la centrale idrica di Casacce, nel comune di San Gimignano, si stanno verificando mancanze d’acqua a Ulignano, Sant'Andrea e San Benedetto.Al momento sono in corso i lavori di riparazione da parte del gestore del servizio elettrico, il cui termine è previsto per la tarda mattinata. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi di intervento saranno resi noti con successivo comunicato.Con la ripresa del servizio idrico si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.