I Vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti poco dopo le ore 18 di oggi, giovedì 9 luglio, per l'incendio di un'autovettura a seguito di un incidente stradale in località Ulignano, via Sottobosco, nel comune di San Gimignano.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale.