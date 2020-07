Prosegue la rassegna di concerti barocchi dell'estate sangimignanese

I concerti dell’estate barocca organizzati dall’Accademia dei Leggieri di San Gimignano giungono al loro terzo appuntamento.Grazie alla collaborazione e all’aiuto dell’Amministrazione comunale, l’Accademia è stata messa in condizione di riprendere la propria attività in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per questo motivo saranno a disposizione un numero limitato di posti ma, in caso di prenotazioni o richieste oltre il consentito, ogni concerto sarà replicato la sera stessa.Sabato 18 luglio, alle ore 17, nel Cortile di Palazzo Moronti Ciotta, in via del Castello, “L’eredità di Claudio Monteverdi”. Protagonisti saranno il soprano Francesca Caponi, il contralto Costanza Redini e il clavicembalista Piero Lauria. Musiche di Monteverdi, Luigi Rossi e Legrenzi.Il concerto illustra il momento di passaggio verso un nuovo linguaggio e un nuovo stile musicale: entriamo infatti nel barocco, grazie anche alla figura di Claudio Monteverdi, autore sia di Madrigali (genere tipicamente rinascimentale) sia di melodrammi, con capolavori quali L’incoronazione di Poppea o Il ritorno di Ulisse in Patria. Il programma è anche dedicato ad altri autori sia contemporanei di Monteverdi, come il foggiano Luigi Rossi, sia di qualche anno più avanti nel tempo come il bergamasco Giovanni Legrenzi, che hanno mutuato e sviluppato le innovazioni introdotte dal grande cremonese.Tutte le informazioni e i contatti sul sito www.accademiadeileggieri.org . Si consiglia la prenotazione, solo 15 posti disponibili. In caso di ulteriori richieste il concerto sarà replicato alle ore 18,30.