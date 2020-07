Proseguono anche in agosto i concerti barocchi a San Gimignano

L’Accademia dei Leggieri di San Gimignano prosegue la programmazione estiva con altri quattro eventi nel mese di agosto, tutti incentrati sulla musica vocale e strumentale italiana del primo ‘600.Con la collaborazione e l’aiuto dell’Amministrazione comunale, l’Accademia è stata messa in condizione di agire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per garantire la massima sicurezza del pubblico e degli artisti. Proprio per queste misure, infatti, la capienza massima per ogni concerto sarà molto limitata, ed è quindi consigliata la prenotazione anticipata.I quattro concerti saranno sabato 1 agosto, sabato 8 agosto, domenica 23 agosto e sabato 29 agosto, grazie ai quali si avrà un’idea del modo di fare musica nella prima metà del XVII in Italia: soprattutto con Monteverdi, figura centrale di questo periodo, si assiste ad un passaggio stilistico dal Rinascimento al Barocco con innumerevoli novità di linguaggio e anche molto moderne, considerata l’epoca.Appuntamento quindi sabato 1 agosto con il concerto “Pur ti miro” – Dal Madrigale all’Opera, con musiche di Monteverdi, Rossi e Legrenzi. Gli artisti saranno Francesca Caponi, soprano, Costanza Redini, contralto e Piero Lauria, clavicembalo.Tutti i concerti si terranno nel cortile di Palazzo Moronti Ciotta, in via del Castello 12 a San Gimignano, e avranno inizio alle ore 18 per una capienza massima di 16 persone.Tutte le informazioni e tutto il programma dettagliato sul sito www.accademiadeileggieri.org e sulla pagina Facebook dell’Accademia dei Leggieri. I biglietti (10€) sono acquistabili presso l’ufficio turistico Pro-Loco in Piazza del Duomo, oppure alla biglietteria dei concerti a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Si consiglia la prenotazione.