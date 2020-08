Impaurito e in lacrime sul bordo della strada: bambino soccorso dalla Guardia di Finanza di Siena

Una pattuglia del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, impegnata nel servizio di pubblica utilità 117, mentre percorreva la Strada Regionale 429 Valdelsa nel comune di San Gimignano, ha notato nel senso opposto di marcia, appoggiato con la bicicletta al guardrail della strada, un bambino impaurito e piangente.L’autopattuglia ha effetuato inversione di marcia ed ha adottato tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare l’incolumità del minore, provvedendo a rallentare innanzitutto il traffico in quel tratto stradale in cui, vista l’ora di punta, circolavano diverse autovetture.I militari con estrema cautela hanno quindi avvicinato il bambino e lo hanno subito tranquillizzato, in modo da evitare che potesse effettuare manovre pericolose, per sé stesso e gli altri, immettendosi nella corsia stradale. Stanco e disorientato, ha raccontato della sua intenzione di raggiungere la madre che si era recata a Poggibonsi per fare la spesa e di essersi allontanato dall'abitazione dei nonni - ai quali era stato momentaneamente affidato - a loro insaputa.I militari hanno quindi contattato la madre che, poco dopo, li ha raggiunti potendo finalmente riabbracciare il proprio piccolo. Una vicenda a lieto fine che, grazie alla presenza sul territorio dei militari impiegati in attività di controllo economico, ha fatto sì che una condizione di reale pericolo fosse scongiurata sul nascere.