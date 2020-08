Continua la musica barocca nell'estate sangimignanese

I concerti dell’estate barocca organizzati dall’Accademia dei Leggieri di San Gimignano proseguono e giungono al sesto appuntamento degli otto complessivi previsti.Grazie alla collaborazione e all’aiuto dell’Amministrazione comunale, l’Accademia è stata messa in condizione di riprendere la propria attività in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per questo motivo saranno a disposizione un numero limitato di posti e, pertanto, si consiglia la prenotazione anticipataSabato 8 agosto, alle ore 18, nel cortile di Palazzo Moronti-Ciotta in via del Castello a San Gimignano, concerto dal titolo “Madrigali di Claudio Monteverdi”: protagonisti saranno il soprano Francesca Caponi e il contralto Costanza Redini accompagnate al clavicembalo da Piero Lauria.Monteverdi, compositore cremonese attivo nella seconda metà del XVII secolo, le cui importanti innovazioni in campo timbrico ed armonico hanno dato vita ad una “nuova pratica”, porrà le basi per tutta la musica dei secoli successivi. L'uso del clavicembalo e della voce secondo la prassi esecutiva del tempo ci avvicina ancora di più al modo di fare musica in Italia di quel periodo, un vero e proprio stile musicale unico in tutto il mondo. Particolarmente interessanti sono i Madrigali, genere fino ad allora considerato puramente vocale mentre Monteverdi inserisce gli strumenti come accompagnamento, in special modo quelli del VII e VIII libro considerati capolavori assoluti del suo genere, per le loro novità musicali e drammaturgiche.Tutte le informazioni e i contatti sul sito www.accademiadeileggieri.org . Si consiglia la prenotazione anche telefonica, solo 16 posti disponibili. Biglietti in prevendita presso l’ufficio turistico ProLoco (Piazza del Duomo) o acquistabili alla biglietteria del concerto a partire da un’ora prima del suo inizio.