Si chiude il cartellone dei concerti barocchi dell'estate sangimignanese

Con l’ultimo degli otto concerti in programma, si chiude la rassegna estiva di San Gimignano dedicata alla musica del primo barocco italiano e organizzata dall’Accademia dei Leggieri.Grazie alla collaborazione e all’aiuto dell’Amministrazione comunale, l’Accademia è stata messa in condizione di svolgere la propria attività in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per questo motivo saranno a disposizione un numero limitato di posti ed è quindi consigliata la prenotazione.Appuntamento sabato 29 agosto, alle ore 18, nel Cortile di Palazzo Moronti Ciotta, in via del Castello, con “Che dolce udire - Musica italiana del primo ‘600”. Protagonisti saranno il soprano Francesca Caponi, il contralto Costanza Redini e il clavicembalista Piero Lauria. Musiche di Claudio Monteverdi, Luigi Rossi, Giovanni Felice Sances e Tarquinio Merula.Il concerto illustra il momento di passaggio verso un nuovo linguaggio e un nuovo stile musicale: entriamo infatti nel barocco, grazie anche alla figura di Claudio Monteverdi, abbandonando gradualmente lo stile rinascimentale, sia dal punto di vista musicale che espressivo. Anche altri autori, tuttavia, meno noti ma non meno importanti, hanno contribuito a questa transizione, come la veneziana Barbara Strozzi, o il romano Giovanni Felice Sances o il foggiano Luigi Rossi. In tutto il XVII secolo fino alla prima metà del XVIII, lo stile musicale italiano sarà molto apprezzato in tutta Europa e molte Corti faranno carte false per avere Maestri italiani alle loro dipendenze, da Parigi, a Londra fino a San Pietroburgo.Tutte le informazioni e i contatti sul sito www.accademiadeileggieri.org . Si consiglia la prenotazione, solo 16 posti disponibili. Biglietti in prevendita presso l’ufficio turistico ProLoco di San Gimignano.