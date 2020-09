San Gimignano, Matteo Renzi all'inaugurazione della sede di Italia Viva

Lunedì 7 settembre ore 12.30 Renzi sarà in una delle città simbolo delle risorse per l’edilizia scolastica stanziate dal Governo Renzi



Continuano le aperture delle sedi di Italia Viva in provincia di Siena. Lunedì 7 settembre, ore 12.30, a San Gimignano (via XX settembre n. 12) Matteo Renzi sarà all'inaugurazione del comitato a sostegno della candidatura del capolista Stefano Scaramelli al Consiglio regionale.



"Negli anni del Governo Renzi - spiega Stefano Scaramelli - San Gimignano ricevette un altissimo stanziamento per l’edilizia scolastica. Sicurezza e ammodernamento di tutto il patrimonio scolastico contraddistinguono queste opere realizzate con efficienza e celerità, segnando l'attenzione verso il tema della scuola e della formazione nel suo complesso".



Nello specifico gli interventi rigurdarono la scuola materna capoluogo: demolito il vecchio edificio e ricostruita ex novo la nuova scuola – Contributo governativo 2 milioni di euro – già inaugurata e operante da un anno; la scuola media capoluogo: chiuso il vecchio edificio e costruita ex novo la nuova scuola – Contributo governativo 2 milioni di euro – già inaugurata e operante da due anni; la palestra scolastica capoluogo: demolito il vecchio edificio e costruita ex novo la nuova palestra: contributo governativo 900.000 euro – quasi completata e inaugurazione entro l'anno; la scuola elementare di Ulignano: ristrutturato completamente e messo in sicurezza sismica l’edificio esistente – contributo governativo 700.000 euro, la cui inaugurazione è in programma il 12 settembre. A oggi resta la scuola elementare del capoluogo, in corso la progettazione esecutiva, perché inserita nella programmazione fondi 2018-2020 ma per ora non finanziata.



"Il Governo Renzi nel triennio di programmazione 2015-2017 - conclude Scaramelli - ha stanziato risorse per la scuola, solo su San Gimignano, pari a 5.600.000 euro". Dato che rende questo Comune quello che in Toscana ha intercettato il maggior numero di risorse in relazione al rapporto risorse intercettate/popolazione.