San Gimignano, inaugurata in centro la sede di Italia Viva

A San Gimignano negli anni del Governo Renzi milioni per le scuole



"Era da marzo che chiedevamo di pensare alla riapertura delle scuole, ci dicevano che era presto, ora non vorrei che fosse tardi. Un Paese che apre le discoteche e non le scuole non è un Paese credibile. Italia Viva è la casa di chi costruisce per i figli". Così Matteo Renzi, ieri a San Gimignano, sul tema della scuola.



La visita nella città della Vernaccia, per inaugurare la sede cittadina di Italia Viva, è stata l'occasione per tracciare quanto fatto dal Governo Renzi nel triennio di programmazione 2015-2017, con lo stanziamento di risorse per la scuola, solo su San Gimignano, pari a 5.600.000 euro. Interventi strutturali già tutti realizzati.



Con Renzi il capolista in Consiglio regionale Stefano Scaramelli, l'europarlamentare Nicola Danti e i candidati di Italia Viva. Sulle regionali Renzi ha detto che "bisogna correre tutti, Giani è diverso dalla Ceccardi. È un amministratore, conosce i territori".