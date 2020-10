San Gimignano, protetti dalla bellezza con L'Altra Stagione

Il Comune di San Gimignano con l’organizzazione di Opera - Civita, promuove L’Altra Stagione - San Gimignano - Protetti dalla Bellezza, una serie di visite guidate gratuite ai Musei Civici e all’esposizione ‘Hinthial – L’ombra di San Gimignano’.Dal 31 ottobre e per tutto il mese di novembre, il sabato e la domenica, sarà possibile approfondire alcune tematiche legate al grande patrimonio storico - artistico della Città delle Torri insieme alle guide museali del percorso che lega il Palazzo comunale, la Torre Grossa, la Pinacoteca alla sezione delle mostre della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea per finire con la chiesa di San Lorenzo in Ponte.Il tour inizia alle ore 11:30, di ogni sabato e domenica, con la visita esclusiva a ‘Hinthial, l’Ombra di San Gimignano’, l’eccezionale bronzetto offerente, protagonista dell’esposizione, fornisce il punto di partenza per proporre un viaggio alla scoperta di come gli Etruschi rappresentavano la figura umana. Una meravigliosa statua, del tipo dei bronzetti allungati di età ellenistica, che richiama, visivamente, la celebre Ombra della Sera di Volterra. L’opera, alta più di 64 cm è, al momento, la più elegante e raffinata nel nucleo dei bronzi allungati finora attestati. Si tratta di un’opera “colta” che presuppone i modelli della grande plastica del primo ellenismo.La proposta culturale dei Musei Civici di San Gimignano prosegue alle ore 14:00, con una visita guidata al Palazzo comunale, alla Pinacoteca e alla Torre Grossa. Il Palazzo comunale, in Piazza del Duomo di fianco alla collegiata, ospita la sede "storica" dei Musei Civici di San Gimignano. Al primo piano si trova la Sala del Consiglio, detta anche Sala Dante, a ricordo della visita che il poeta fiorentino nel 1299 fece a San Gimignano come ambasciatore della lega Guelfa. La sala presenta un famoso ciclo di affreschi della fine del XIII secolo attribuito al pittore fiorentino Azzo di Masetto e nella parete destra è dipinta la Madonna in Maestà eseguita da Lippo Memmi nel 1317.Al secondo piano si trova la Camera del Podestà, completamente affrescata da Memmo di Filippuccio con una singolare narrazione che presenta scene d'amore, oltre ad una serie di exempla morali rivolti al Podestà. Sempre al secondo piano del Palazzo si trova anche la Pinacoteca che ospita capolavori di artisti quali Filippino Lippi, Benozzo Gozzoli, Benedetto da Maiano, Pinturicchio.A completare il percorso la splendida Torre Grossa, completata nel 1311, la più alta della città, da cui è possibile ammirare un panorama unico e indimenticabile.E’ fissata invece per le ore 16:00 la terza visita guidata gratuita esclusiva, sempre ogni sabato e domenica, alla chiesa di San Lorenzo in Ponte.La chiesa fu costruita dal Comune nel XIII secolo. In stile romanico, è costituita da un'unica navata coperta con tetto a capriate di legno e, sul fianco sinistro, da un ex porticato, oggi oratorio, con l'affresco raffigurante la Madonna col Bambino forse dipinto da Simone Martini intorno al 1310. Sia la chiesa che l’oratorio presentano affreschi del secondo decennio del Quattrocento del pittore Cenni di Francesco di ser Cenni; suggestivi dettagli raffigurano il mondo ultraterreno attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.Gli ingressi alle varie sedi e le tre visite guidate possono essere prenotate telefonando al 0577 286300 o scrivendo una mail a prenotazioni@sangimignanomusei.it Dal 31 ottobre rimarranno aperti comunque al pubblico, anche senza visita guidata, il Palazzo comunale, la Pinacoteca e la Torre Grossa, tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle 10:30 alle ore 17:30 mentre verranno aperti in esclusiva, solamente per chi prenoterà la visita guidata gratuita, l’esposizione Hinthial e la chiesa di San Lorenzo in Ponte.