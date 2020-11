''Dall'on-line alla destinazione'', insieme venti operatori del turismo di San Gimignano

L’iniziativa gratuita promossa da Confcommercio Siena insieme all’agenzia formativa S.a.i.ter.

Venti operatori del settore turismo di San Gimignano insieme “Dall’on line alla destinazione”. Si terrà lunedì 9 novembre, dalle 14 alle 18, rigorosamente a distanza, il secondo incontro destinato alla elaborazione di una progettazione turistica sui territori capace di fare sempre più innovazione e costruire oltre il momento drammatico che il turismo sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19.Questa è l’iniziativa promossa da Confcommercio Siena con la propria agenzia formativa S.a.i.ter. srl che vede insieme circa 20 albergatori di San Gimignano.“L’obiettivo è quello di costruire insieme agli operatori del settore ricettivo una destinazione più sostenibile capace di collocarsi sempre meglio nel mercato - fa notare Luisella Bartali, responsabile Turismo Confcommercio Siena –. L’aspetto importante di questo tipo di incontri è la parte laboratoriale, pragmatica, di co progettazione in cui gli operatori, insieme all’esperto di settore, sono chiamati ad esaminare tutte le risorse turistiche e quindi individuare le strategie per valorizzarle sempre di più, rispetto ai target di riferimento, valorizzando sempre più le reti e gli eventi sul territorio. E poi dovremo approfondire tutta la parte di marketing turistico on line per definire sempre meglio il prodotto turistico che vogliamo presentare ai viaggiatori”.Il 9 novembre con Beppe Sirchia, Destination Design, il tema è “Dall'on-line alla destinazione” per approfondire la visual communication per il visitatore. L’11 novembre, stesso orario e stessa modalità, protagonista sarà Simona Polli, Millennial travel blogger, esperta di viaggi adventure e trasformativi, lavora come group leader per WeRoad, leader italiano nei viaggi per millenials. Grazie all’esperienza maturata in vari ambiti del settore turistico dall’ospitalità, all’organizzazione di viaggi presso Tour Operator sia italiani che esteri, allo sviluppo di prodotti turistici, attualmente si occupa di marketing di destinazione, travel design e formazione.Per info, è possibile contattare Luisella Bartali al numero 0577 248864 o via mail a lbartali@confcommercio.siena.it.