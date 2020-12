Comune San Gimignano, da oggi pagamento online della retta dell'asilo comunale

L’Amministrazione comunale di San Gimignano ha infatti aderito al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA

La retta dell’asilo nido comunale si paga con un semplice click, in maniera veloce, sicura e trasparente. L’amministrazione comunale di San Gimignano ha infatti aderito al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA e alla piattaforma dei pagamenti online di Regione Toscana - IRIS. A partire dalla retta del mese di novembre i cittadini interessati hanno ricevuto via mail l’avviso di pagamento pagoPA contenente tutti i dettagli utili (servizio di competenza, periodo di riferimento, importo, scadenza).Si tratta di una prima concreta risposta verso i sangimignanesi dell’impegno preso per innovare e digitalizzare il rapporto tra Comune e i suoi cittadini. «Vogliamo infatti una “macchina comunale” rinnovata e amica del cittadino - spiega il sindaco Andrea Marrucci -, che usi al meglio la tecnologia e renda il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti il più semplice, il più rapido e il più comprensibile possibile».«La volontà della Giunta è di continuare in questa direzione - aggiunge l’assessore all’innovazione Gianni Bartalini -, estendendo la nuova modalità di pagamento anche ad altri servizi erogati dal Comune. Dal 2021 intendiamo infatti attivare il pagoPA per i servizi mensa e trasporto scolastico e stiamo effettuando una valutazione anche per le lampade votive, la tari e le infrazioni al codice della strada».