Riparte il servizio pre-scuola a Ulignano, accoglienza e vigilanza dei bambini

Accoglienza e vigilanza dei bambini anche prima di entrare in classe. Dal 25 gennaio riprende il servizio di pre-scuola per l’infanzia e per la primaria di Ulignano. Dal lunedì al venerdì tutti i piccoli alunni ed i loro genitori troveranno un servizio fondamentale in orario antecedente alle lezioni, più precisamente dalle ore 7,45 alle ore 8.25.«Un’iniziativa che rientra tra le misure sociali che la nostra amministrazione comunale sta mettendo in campo nonostante questo anno anomalo e complicato, per rispondere ai bisogni dei cittadini nella conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro» spiega Daniela Morbis, assessore alle Politiche sociali del Comune di San Gimignano.«Abbiamo ritenuto opportuno, prima della riapertura del servizio, verificare l’andamento di questi primi mesi scolastici per poter definire al meglio l’organizzazione dei servizi integrativi e per non appesantire ulteriormente la già gravosa organizzazione delle attività didattiche – ha aggiunto Daniela Morbis -. Ovviamente saranno messe in campo tutte le misure previste dalla normativa per evitare la diffusione del contagio da covid-19: misurazione della febbre all'arrivo degli alunni, distanziamento e utilizzo di mascherine, oltre alla sanificazione degli ambienti».