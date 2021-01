20enne arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella minorenne

I Carabinieri della Stazione di San Gimignano hanno arrestato un 20enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre e della sorella minorenne.I militari dell'Arma sono intervenuti a seguito di una chiamata da parte di un familiare, allarmato per il comportamento che M.F., pregiudicato di 20 anni, stava tenendo all’interno dell’abitazione nei confronti dei familiari conviventi.I Carabinieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione trovando l'uomo nell'intento di minacciare la sorella allo scopo di farsi consegnare un telefono cellulare della madre la quale, per la paura, si era nel frattempo chiusa all'interno della camera.M.F. è stato quindi arrestato e ristretto nel carcere di Santo Spirito a Siena, su disposizione della Procura della Repubblica, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.