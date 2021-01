Si costituisce a San Gimignano il comitato locale di Sinistra Civica Ecologista

"Con un appello a ripartire e a riconoscersi tra persone che hanno a cuore gli stessi valori e principi, i primi dieci firmatari e aderenti al costituendo comitato locale di San Gimignano elencano le ragioni per le quali c’è urgentemente bisogno di un progetto, civico e innovativo al tempo stesso, che a sinistra si assuma la responsabilità di scrivere un’agenda politica innovativa." Così un intervento dei firmatari per la costituzione del comitato di San Gimignano di Sinistra Civica Ecologista."A partire da una proposta che superi il modello di sviluppo imperante che ormai è diventato insostenibile sia sul piano ambientale che su quello sociale e economico. Per affrontare la piaga delle crescenti disuguaglianze sociali e per porre con forza questioni come la giustizia sociale, la parità di genere, la solidarietà, la cooperazione per una società più giusta e meno discriminante. Centralità, dignità, e sicurezza del e sul lavoro come motore per uscire dalla profonda crisi di questi anni.Interesse generale e beni comuni: la sanità, la scuola, la cultura, l’acqua, le risorse naturali e un piano di riuso del patrimonio pubblico per contrastare la desertificazione culturale e sociale delle città.Per una nuova stagione dei diritti individuali e collettivi. Per una società aperta, responsabile e libera dalle discriminazioni.Idee che corrispondono a una visione della società che vorremmo. Proposte applicabili per tutto il paese come per San Gimignano. Ma da troppo tempo la politica a San Gimignano è ferma, impalpabile, apatica, inerte.Per questo un gruppo di persone ha iniziato a incontrarsi, mosso dalla preoccupazione che anche qui la sinistra debba tornare ad avere ruolo propositivo.Il nostro punto di partenza e riferimento in Regione Toscana è Sinistra Civica Ecologista che si configura come una sinistra di governo capace di incidere nelle dinamiche politiche regionali.Noi intendiamo, nell’idea radicata che questo di per sé non basti, organizzare una presenza politica e organizzativa nella nostra città che ricostruisca un rapporto, una relazione, una rete fra i tanti impegnati nelle battaglie vicine alla nostra idea con l’obiettivo dichiarato fin da subito di superare l’etichetta di Sinistra Civica Ecologista per creare uno spazio più largo di idee e proposte di sinistra."Questi i primi firmatari:Giacomo BaldiniSabrina BenenatiClaudio BurgassiSimone BurgassiFranco CazzolaErika CherubiniElena Desi MerelliZaccarias GigliIvo PintucciGuido Tinacci