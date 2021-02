San Gimignano, avviato percorso accoglienza per 5 giovani immigrati

Firmati nei giorni scorsi 5 nuovi contratti di accoglienza per gli ospiti del progetto SAI

Si consolida il modello partecipativo per l’integrazione degli immigrati sotto le torri. Firmati nei giorni scorsi 5 nuovi contratti di accoglienza per gli ospiti del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), meglio conosciuto come ex Sprar, per altrettanti ragazzi stranieri che risiedono nell’appartamento nel centro storico di San Gimignano messo a disposizione dalla Fondazione Gonfiantini Onlus."La firma del contratto rappresenta un impegno, condiviso da tutti i soggetti coinvolti, per un'accoglienza di tipo inclusivo – spiega Daniela Morbis, assessore alle politiche sociali del Comune di San Gimignano -, capace di dotare i beneficiari degli strumenti e delle possibilità per orientarsi ed entrare in contatto con il territorio, favorendo l'approccio dell'accoglienza diffusa che da anni caratterizza la Valdelsa".I soggetti coinvolti nel progetto, oltre all’amministrazione comunale, sono Società della Salute Alta Valdelsa, Arci Siena con Arci regionale e già si sono tenuti gli incontri con i 5 ragazzi, 2 di loro provenienti dal Pakistan e gli altri 3 rispettivamente da Mali, Nigeria e Ghana. Grazie al progetto di accoglienza integrata, attivo sul comune di San Gimignano dal 2014, ogni migrante sarà ospitato per un periodo massimo di accoglienza di un anno (6 + 6 mesi) e potrà usufruire di una serie di servizi e attività volte a favorire l'integrazione sociale: mediazione linguistica, orientamento e accompagnamento lavorativo, abitativo e sociale. Durante lo stesso periodo i 5 ragazzi accolti dovranno realizzare, con l'aiuto degli operatori, progetti individuali mirati alla loro autonomia nel percorso di inserimento sociale e lavorativo.