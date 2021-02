La vecchia scuola del Comune di San Gimignano, diventa sede di formazione gastronomica

Belle storie ai tempi del Covid, col coraggio di guardare avanti, investendo nel futuro e nelle tradizioni

Laddove si insegnavano ai bambini le materie scolastiche, oggi si diffondono e si impartiscono le lezioni per diventare appassionati di cucina, apprendendo le nozioni di base attraverso la didattica a distanza per mezzo di quella comunicazione digitale, sempre più usata in conseguenza alla rivoluzione sociale dettata dal Covid-19.Così, quella che una volta era proprietà del Comune di San Gimignano, acquisita poi all'asta da Saverio Bardi, diventa adesso "Casa Grazia" (nome dedicato proprio in onore alla storica maestra Grazia Gori, già insegnante nella scuola pubblica), quale ambiente riconvertito dove si è trasformata la formazione convenzionale in un contesto dedito alla “cooking school” o meglio scuola di cucina in DaD (Didattica a Distanza).Proprio quell’edificio, sito sulla provinciale che collega San Gimignano a Certaldo, già noto e riconosciuto come la “scuolina del Castro” e dove gli alunni delle campagne locali apprendevano la didattica di base, diventa oggi una fucina per giovani talenti, che seppur a distanza, per passione e con curiosità, si avvicinano al mondo della cucina, apprezzando così i sapori e i saperi tipicamente italiani.Tali insegnamenti saranno trasmessi sui canali social, su video on line e per mezzo di trasmissioni televisive su diverse emittenti nazionali e regionali.