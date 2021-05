San Gimignano, al via il bando per il ''pacchetto scuola''

Fino al 27 maggio sarà possibile fare domanda online tramite procedura dal sito del Comune

Contributi da un minimo di 180 ad un massimo di 300 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. E’ il bando per il “Pacchetto scuola” 2021-2022 che prevede fino al 27 maggio (ore 12) la possibilità di fare domanda per accedere al contributo regionale per il diritto allo studio, l’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico.Possono fare domanda i ragazzi alla scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.Per accedere al bando è necessario essere residente nel Comune di San Gimignano ed avere un’età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età). I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) o con invalidità non inferiore al 66%.Per quanto riguarda i requisiti economici è necessario che l’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non superi il valore di 15.748,78 euro.I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Online del Comune entro il 15 giugno 2021 e sul sito istituzionale del Comune stesso. Entro i quindici giorni successivi dalla sua pubblicazione è possibile, per gli esclusi, presentare ricorso.Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 27 maggio 2021 al Comune di San Gimignano da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore con una delle seguenti modalità: inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sangimignano@postacert.toscana.it oppure inviata tramite e-mail all’indirizzo: urp@comune.sangimignano.si.it Tutta la modulistica necessaria è reperibile on line sul sito internet del comune www.comune.sangimignano.si.it