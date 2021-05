Questa mattina, giovedì 13 maggio alle 9.18, in via dei Fossi a San Gimignano, una donna di 63 anni è stata investita da un'auto ed è stata trasportata in codice 2, condizioni mediamente critiche, all'ospedale di Campostaggia. Sono intervenuti la Misericordia di San Gimignano e i Carabinieri per i rilievi del caso.