Il Pd di San Gimignano lancia la conferenza programmatica: nominato il nuovo esecutivo

Una conferenza programmatica che caratterizzerà l’attività del Pd sangimignanese per tutta l’estate per concludersi nel mese di ottobre. E’ questa la prima azione lanciata dalla nuova reggenza del Pd, composta da Davide Cipullo e Niccolò Guicciardini."Nel corso dell’Assemblea comunale - spiega il Pd della città turrita -, è stata lanciata questa sfida che ambisce a coinvolgere militanti, iscritti, simpatizzanti e cittadini sangimignanesi per immaginare il futuro della città dopo la pandemia. Un evento di portata storica che ha colpito in profondità la società e l’economia sangimignanesi. Serve perciò ripensare e ripensarsi con il coraggio di disegnare nuovi orizzonti, di proiettare nel futuro le risorse di una città unica al mondo.L’Assemblea comunale ha anche condiviso il nuovo esecutivo comunale del Pd che avrà compiti operativi e di coordinamento. Cinque uomini e cinque donne che hanno dato la disponibilità a partecipare a questa sfida: Silvio Viti, Marco Antonelli, Daniele Borghi, David Fulceri, Valentina Tortelli, Donella Mugnaini, Daniela Morbis, Carolina Taddei, Alberto Rosi e Paola Castaldi.Nell’attività del Pd, assieme ai reggenti, saranno coinvolti il capogruppo Sergio Kuzmanovic, il tesoriere Pierluigi Marrucci, il sindaco Andrea Marrucci ed il portavoce dell’associazione Laboratori Giovani Giulio Guazzini.E’ stato anche nominato un gruppo di coordinamento dell’attività programmatica, che si occuperà anche della partecipazione da San Gimignano alle attività del Pd nazionale, come per le agorà democratiche, nel quale sono stati coinvolti: Giacomo Bassi, Leonardo Fiaschi, Alessia Malquori, Gabriello Mancini, Matteo Calonaci, Marco Lisi, Piergiuseppe Spannocchi, Gianni Bartalini, Alberto Lampis e Francesco Piombini. Assieme all’esecutivo, questo gruppo avrà il compito di ampliare il coinvolgimento del percorso programmatico e di tirare le fila dei contenuti.Mentre il deserto della pandemia lascia spazio ad una timida ripresa, anche il Pd riprende la propria attività nella città, necessariamente in parte bloccata dalle normative anticontagio. Si partirà da un’azione concreta, rivolta in primo luogo ai più giovani: l’iniziativa di Laboratori Giovani e del Pd che si terrà dal 10 giugno all’11 luglio presso gli spazi aperti del circolo ARCI in via Berignano, nel rispetto delle normative anti-covid vigenti."