Ulignano, Acque Spa: presto primo lotto di interventi sull'acquedotto per limitare le perdite

Guasti ricorrenti nelle ultime settimane a causa della vetustà della condotta

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi guasti lungo la condotta idrica che rifornisce l’abitato di Ulignano, nel comune di San Gimignano. "Nonostante l’elevata frequenza delle rotture, Acque SpA è sempre intervenuta con la massima tempestività, cercando di limitare per quanto possibile i disagi presso le utenze. La tubazione, monitorata da tempo a causa della vetustà e della pressione a cui è sottoposta per poter servire le utenze poste ad una quota più elevata, necessita di essere completamente sostituita, tant’è che l’intervento risolutivo era già stato inserito nel piano degli investimenti, con la previsione di due lotti di lavori.Tuttavia - prosegue Acque SpA -, visto il repentino peggioramento delle condizioni dell’infrastruttura, Acque si sta organizzando, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione comunale che sta seguendo da vicino l’evoluzione della problematica, per accelerare i tempi di realizzazione del primo lotto per circa 200 metri di nuova tubazione, sul tratto che al momento risulta più critico. Al contempo, verranno installate delle valvole per la regolazione della pressione idrica, al fine di contenere i disagi anche per il tratto che sarà sostituito successivamente con il secondo lotto."Acque si scusa per i disagi e ribadisce l’impegno nel cercare di limitarli per il futuro, sia attraverso interventi di riparazione puntuali - qualora si rendessero necessari - sia con la realizzazione di interventi sistemici.