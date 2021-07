Doppio appuntamento con i concerti barocchi dell'estate sangimignanese

Prosegue la rassegna estiva di concerti nella cornice di Palazzo Moronti Ciotta in centro storico a San Gimignano.Grazie alla collaborazione e all’aiuto dell’Amministrazione comunale, l’Accademia è stata messa in condizione di svolgere la propria attività in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. Per questo motivo saranno a disposizione un numero limitato di posti.Il prossimo fine settimana è doppio l’appuntamento con la musica del XVII secolo, sempre a Palazzo Moronti Ciotta, in via del Castello 12 a San Gimignano: il primo concerto è previsto per venerdì 23 luglio alle ore 18, “Compositrici Barocche, con musiche di Maddalena Casulana, Barbara Strozzi, Elisabeth Jaquet de la Guerre e Francesca Caccini, il secondo è per domenica 25, sempre alle 18, dedicato ai Madrigali di Claudio Monteverdi. In entrambe le occasioni si esibiranno il soprano Francesca Caponi e il contralto Costanza Redini, accompagnate dal clavicembalista Piero Lauria.“Compositrici barocche” è dedicato alle figure femminili del mondo musicale del tempo: la condizione della donna non permetteva loro di intraprendere una carriera al pari dei colleghi maschi, ma per fortuna, grazie anche ad alcuni ambienti culturalmente più aperti come Firenze e Venezia, per alcune è stato possibile farsi un nome accanto ai più importanti Maestri. Barbara Strozzi e Francesca Caccini furono infatti lodate per il loro talento e per il loro fascino, al pari di Maddalena Casulana, apprezzata da molti illustri colleghi.I madrigali di Monteverdi segnarono una vera e propria rivoluzione stilistica e di linguaggio, in un momento in cui si assisteva al passaggio dalla polifonia rinascimentale alla melodia accompagnata del barocco. La figura del grande compositore cremonese è tracciata in questo programma con alcuni capolavori presi dal VII e IX libro dei Madrigali, ove ben si espongono le caratteristiche principali di quella che Monteverdi stesso chiamò “Seconda Prattica”.Tutte le informazioni e i contatti sul sito www.accademiadeileggieri.org . Si consiglia la prenotazione, solo 15 posti disponibili. Biglietti acquistabili in prevendita presso l’ufficio turistico Pro Loco o direttamente alla biglietteria a partire da un’ora prima del concerto.