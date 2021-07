Futuro del fiume Elsa, tre incontri con cittadini e associazioni

Giovedì 22 luglio a Ulignano e a Certaldo, lunedì 26 luglio a Colle di Val d’Elsa

Nuova tappa del percorso partecipativo che porterà ad un nuovo futuro per il fiume Elsa; un domani scritto da cittadini, associazioni ed amministrazioni comunali senesi e fiorentini: San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle, Certaldo e Castelfiorentino a cui tre breve aderiranno anche i comuni di Gambassi Terme, San Miniato ed Empoli.Tre i tavoli di lavoro per tornare a parlare del fiume a cui parteciperanno le associazioni del territorio ed i cittadini. Saranno presenti anche i ricercatori del Laboratorio Regional Design del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, partner scientifico e sostenitore del progetto, che presenteranno il lavoro dell’Università.Giovedì 22 luglio al Circolo Arci di Ulignano (Sala Arcobaleno ore 18) e agli ex macelli di Certaldo (MaPS ore 21.15), lunedì 26 luglio alla piscina Olimpia di Colle di Val d’Elsa (ore 21.15).Prevista la partecipazione in presenza ma per il rispetto delle normative anticovid è necessario prenotare alla email: nu@narrazioniurbane.it Si tratta del nuovo passo nel percorso partecipativo “Oltre i Confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa” curato dall’Associazione Narrazioni Urbane. Un progetto finalizzato ad avvicinare la cittadinanza di sei Comuni alla risorsa fiume e sensibilizzare ad una fruizione sostenibile e consapevole del territorio. Sarà così possibile firmare un protocollo di intesa fra tutti i soggetti che a vario livello si occupano del fiume, con l’obiettivo di tutelare e gestire il fiume secondo una visione integrata, valorizzando il territorio e contribuendo allo sviluppo locale delle aree circostanti.«L’obiettivo è rimessa in valore del fiume che dà il nome alla nostra vallata. Percorsi ciclabili e pedonali, sport, pesca, escursionismo, cura, tutela e qualità delle acque e dell’ambiente oltre alla mitigazione del rischio idraulico sono le finalità che guidano le azioni del progetto – spiega il sindaco di San Gimignano, capofila del progetto, Andrea Marrucci -. Il tutto in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, grazie al coinvolgimento delle comunità».