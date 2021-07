''Gli ultimi paladini'', Falcone e Borsellino in uno spettacolo della compagnia Experia

Sabato 31 luglio dalle ore 18 lo spettacolo teatrale patrocinato dall’Amministrazione comunale



Dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio sono volati più di vent’anni e sembra ieri. Nel ricordo dell’Italia che resiste, Falcone e Borsellino vivono ancora, simboli di una lotta alla mafia che è testimonianza di onestà e impegno per gli altri.



E i due magistrati rivivranno per un giorno al circo Arci di Pancole a San Gimignano quando, sabato 31 luglio dalle ore 18, andrà in scena lo spettacolo “Falcone e Borsellino: gli ultimi paladini”. Un’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale e che vedrà protagonista il teatro della compagnia Experia, in collaborazione con Empatheatre che opera nel carcere di San Gimignano e che ha permesso il coinvolgimento nell’organizzazione di due detenuti in permesso, e con Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana che opera in Sicilia. Lo spettacolo, oltre a sensibilizzare giovani e meno giovani sulle figure di Falcone e Borsellino, ha l’obiettivo di creare un ponte tra il carcere di San Gimignano e l’esterno del territorio, in considerazione delle attività delle associazioni tese alla promozione dei diritti, della legalità e più in generale alla prevenzione del disagio sociale.



Al termine dello spettacolo si terrà un rinfresco. Lo spettacolo è aperto ai soci Arci, a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al 3280199816 e si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid.