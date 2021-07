Aumento tariffe parcheggi turistici, CambiAmo San Gimignano: ''Le sorprese non mancano dal Comune San Gimignano...''

"Oltre ad aver permesso, in piena stagione turistica, dopo un anno e mezzo di pandemia, che venissero aperti dei cantieri, sia in via dei Fossi che in via Roma, che hanno causato enormi disagi, a causa del traffico rallentato, ai cittadini, alle imprese e ai turisti che, in questi giorni, sono tornati a San Gimignano, pur non essendoci un urgenza nel doverli realizzare - come ha ammesso il sindaco ieri (giovedì, ndr) in Consiglio comunale dietro richiesta della nostra consigliera Salvadori -, adesso si apprende che la Giunta comunale, con Delibera n. 108 del 27/07/2021, aumenterà le tariffe giornaliere dei parcheggi turistici dal 1 agosto 2021." Così un intervento del Gruppo consiliare CambiAmo San Gimignano."Riteniamo che sia una decisione veramente sbagliata, innanzitutto perchè le strutture alberghiere, ed extralberghiere hanno comunicato già all'inizio di quest'anno, i prezzi per la stagione 2021 ai propri clienti e andare adesso ad aumentarli rappresenta per noi una mancanza di serietà nei confronti di coloro che hanno prenotato le loro vacanze a San Gimignano. Ci sembra veramente inopportuno e irrispettoso in questo periodo, questo aumento, considerato che ancora non siamo, purtroppo, tornati ad avere quell'affluenza a cui eravamo abituati fino a che non arrivasse la pandemia.Invece che cercare di richiamare, con offerte vantaggiose, i nostri turisti, che tanto sono mancati nei mesi passati, il Comune decide di aumentare le tariffe giornaliere dei parcheggi turistici... Assurdo! Non riusciamo proprio a capire con che logica la Giunta ha preso una simile decisione!"