Si chiude il cartellone dei concerti barocchi dell'estate sangimignanese

Con l’ultimo degli otto concerti in programma, si chiude la rassegna estiva dedicata alla musica del primo barocco italiano e organizzata dall’Accademia dei Leggieri. Gli appuntamenti con la grande musica del XVII secolo tuttavia non finiscono, in quanto il prossimo mese è in programmazione il XII Festival Barocco di San Gimignano, nella splendida Sala di Dante, che riprende dopo la pausa forzata dello scorso anno.Appuntamento venerdì 27 agosto, alle ore 18, nel Cortile di Palazzo Moronti Ciotta, in via del Castello, con “Citofonare Scarlatti, ovvero gli Scarlatti a Napoli”. Protagonisti saranno il soprano Francesca Caponi, il contralto Costanza Redini e il clavicembalista Piero Lauria. Musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti.Alessandro e Domenico, rispettivamente padre e figlio, erano i due più eminenti rappresentanti della famiglia Scarlatti, che comprendeva anche altri musicisti nel parentado, di origini siciliane ma stabilitasi a Napoli ove ne assimilò lo stile e il linguaggio. Alessandro, già fra i più stimati Maestri al momento della nascita di Domenico, intuì le grandi capacità del figlio e lo portò spesso con sé nei suoi viaggi fra Roma, Firenze e Venezia, per introdurlo nel mondo musicale del tempo, e ben presto anche il giovane Domenico si fece un nome tanto da essere convocato alle corti di Madrid e Lisbona ove rimase poi fino al termine della sua vita. Importantissimo il loro apporto per l’evoluzione stilistica vocale e strumentale, tanto che le note e numerose Sonate per tastiera di Domenico sono considerate il punto di partenza per quella che poi sarà la vera e propria “forma sonata” che caratterizzerà soprattutto il classicismo ma anche il periodo successivo.Tutte le informazioni e i contatti sul sito www.accademiadeileggieri.org . Si consiglia la prenotazione, solo 16 posti disponibili. Biglietti in prevendita presso l’ufficio turistico Pro Loco di San Gimignano.