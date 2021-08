Celebre produzione cinematografica americana sceglie San Gimignano per nuovo film

Le scene del film ambientato nel Rinascimento saranno girate nei prossimi giorni, top secret il titolo e gli attori principali

Il grande cinema internazionale sceglie ancora una volta San Gimignano come set ideale. Nei prossimi giorni una celebre produzione cinematografica americana girerà all’ombra delle torri alcune scene di un film ambientato nel rinascimento. Top secret il titolo della pellicola così come i nomi degli attori principali. Mentre giovedì 26 e venerdì 27 agosto in via San Matteo sarà aperto il casting per le comparse, la produzione cerca infatti figuranti di età compresa tra i 18 e 70 anni, uomini e donne senza ritocchi estetici, senza tatuaggi visibili e con capelli lunghi. Sono inoltre graditi musicisti di strumenti antichi, mercanti e persone che esercitano vecchi mestieri."Siamo onorati di ospitare ancora una volta nella nostra città una grande produzione cinematografica", sottolinea Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano. "Voglio ringraziare per la collaborazione dimostrata tutti gli esercenti e gli operatori commerciali del centro storico - aggiunge Carolina Taddei, assessore alla cultura del Comune di San Gimignano -. Ogni volta che si accoglie una produzione così grande è necessaria la sinergia tra enti pubblici e cittadini e ancora una volta San Gimignano si è dimostrata unita e forte in questa direzione".