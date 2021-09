I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, martedì 21 settembre, per soccorrere un turista ferito sulla sommità della Torre Grande in piazza Duomo a San Gimignano.L'uomo è stato recuperato con l'ausilio del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco e trasportato a terra, dove è stato preso in carico dai sanitari del 118. Non sono note le cause che ne hanno provocato il ferimento.