Incidente a San Gimignano: una 36enne finisce con l'auto dentro ad un fabbricato

Attorno alle 8 di questa mattina, martedì 28 settembre, un'autovettura guidata da una 36enne ha urtato violentemente contro un fabbricato, sfondando il muro e finendo all'interno dello stesso.E' accaduto a San Gimignano, sulla Strada Provinciale 1 all'altezza del bivio di Pietrafitta. La conducente è stata estratta dall'auto dal personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggibonsi e poi affidata alle cure dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est. La ferita è stata successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto sono intervenuti anche la Misericordia di San Gimignano ed i Carabinieri per accertare le cause del sinistro.I Vigili del Fuoco hanno poi proceduto alla valutazione dei danni strutturali subiti dal fabbricato.