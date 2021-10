San Gimignano, inaugurata la palestra della scuola media

Presenta all'inaugurazione l'assessore all'Istruzione delle Regione Toscana Alessandra Nardini

Taglio del nastro questo pomeriggio per la palestra comunale a servizio della nuova scuola secondaria di primo grado di San Gimignano.L’assessore all’Istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini ha partecipato all’inaugurazione della struttura che sarà intitolata a Ida Nomi Venerosi Pesciolini, personaggio illustre della storia locale, che ha avuto il merito di portare lo sport della pallacanestro in Italia e di promuovere la legge con la quale fu introdotto l’obbligo di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole. Dedicata all’uso prevalentemente scolastico, la palestra in orario extra scolastico sarà utilizzata per le discipline e le attività della Polispostiva APD San Gimignano.L’assessore ha sottolineato come sia sempre una festa inaugurare strutture dedicate allo sport nella scuola, strutture belle e moderne come quella di San Gimignano, che sono destinate anche a diventare centri di aggregazione per il territorio. Sappiamo, ha detto l’assessora, quanto lo sviluppo di abilità motorie sia importante per il benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, come questo assuma anche un valore formativo che si connette a quello delle altre discipline ed un forte valore di socializzazione. Ogni volta dunque che viene inaugurata una palestra in una scuola della Toscana è un traguardo nel percorso educativo: significa che è stato messo un altro tassello al processo di crescita di una comunità che permette alle giovani generazioni di coniugare studio e attività fisica, acquisire un corretto stile di vita e contribuire a far crescere cittadine e cittadini di domani. L'assessora ha voluto anche sottolineare l'attenzione dell'amministrazione comunale di San Gimignano verso l'edilizia scolastica e, più in generale, verso il mondo della scuola, confermando l'impegno della Regione Toscana a sostegno degli enti locali su questo fronte.L’opera è costata nel complesso 1 milione e 291 mila euro di cui 720mila euro di contributo erogato tramite la Regione Toscana a valere sulla programmazione cosiddetta “Mutui Bei” del Ministero dell’Istruzione e 571mila euro di finanziamento del Comune di San Gimignano.All'inaugurazione sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Andrea Marrucci, il vicesindaco con delega all'Istruzione Niccolò Guicciardini, il dirigente scolastico e il presidente della società sportiva di San Gimignano.