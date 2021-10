Torna la LUS - Libera Università di San Gimignano con nuovi corsi, laboratori e seminari

Sabato 9 ottobre alle ore 17.00, in sala Tamagni a San Gimignano (via San Giovanni 38/39) si svolgerà la presentazione dei corsi della LUS - Libera Università di San Gimignano 2021/2022, un progetto a cura del Comune di San Gimignano organizzato dall'associazione Culture Attive.L'incontro verrà aperto dai saluti istituzionali del sindaco del Comune di San Gimignano, Andrea Marrucci, e dall'assessore alla Cultura Carolina Taddei. A seguire, Francesca Allegri, docente di Lingua e Letteratura Latina ed ex direttrice della biblioteca di Casa del Boccaccio, presenterà il suo ultimo libro Dante: Le muse e le lettrici (Carmignani Editrice, 2021). Un excursus sulle figure femminili che popolano la Divina Commedia dantesca attraverso il loro carattere e le personalità più svariate. Ad accompagnare ciascuna figura di donna, la degustazione di un vino a lei abbinato, condotta dai sommelier Sandra Agostini e Massimo Campolongo e grazie al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano.La serata proseguirà lasciando spazio al cuore dell'iniziativa e quindi alla presentazione dei corsi e dei docenti della LUS. Dopo un anno di stop dovuto all'emergenza sanitaria, questo inizio di autunno 2021 vede la proposta formativa di 43 tra seminari e laboratori, divisi in diverse aree tematiche: arte e letteratura, lingue straniere, lingua italiana per stranieri, benessere e movimento, bionatura ed enogastronomia, tecnologia e sicurezza. Tutti rigorosamente condotti da professionisti e associazioni con esperienza pluriennale.Tra vecchi successi come il corso di Storia dell’arte, incentrato su Antonio Canova, in occasione dei duecento anni dalla sua morte, e nuove opportunità come il corso di lingua giapponese, spagnola o quello sul disegno e acquerello, uno spazio particolare è stato riservato al benessere psico-fisico, attraverso seminari di Qi Gong, Automassaggio e tecnica Shiatsu, a cura di Nicola Montagnani. A concludere la serata, in Sala Cultura, sarà possibile visitare, dalle 18.30, la mostra I luoghi di Dante nelle tavole di Massimo Tosi, alla presenza dell'artista.I corsi e i laboratori si svolgeranno nella biblioteca comunale di San Gimignano, al centro diurno “Il Bagolaro”, in sala di Cultura, in sala Tamagni e in altri spazi.Data la limitazione di posti nelle due sale (max 25 in sala Tamagni; max 16 insala Cultura), l'evento sarà seguito in diretta sulla pagina Facebook San Gimignano Accade Online ( https://www.facebook.com/San-Gimignano-Accade-Online-107327137851569 INGRESSO LIMITATO. PRENOTAZIONE CONSIGLIATAOBBLIGO DI GREEN PASSINFO E PRENOTAZIONI:mail associazione@cultureattive.org T. 338 4506864FB @CultureAttiveInstagram @cultureattive_sangimignanoWeb http://www.cultureattive.org