A San Gimignano nasce il centro civico ''Le granaglie''

Domenica 14 novembre alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, della Giunta e dei rappresentanti di associazioni e tessuto sociale della città



Una casa per le associazioni, uno spazio di confronto, dialogo e aggregazione, un luogo di cultura e di socialità dove coltivare il senso civico. Tutto questo sarà il Centro Civico Comunale “Le granaglie” che sorgerà a San Gimignano, in piazzale Martiri di Montemaggio nella ex sede del Consorzio Agrario di Siena. Il taglio del nastro domenica 14 novembre alle ore 16 alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, della Giunta e dei rappresentanti di associazioni e tessuto sociale della città.



Sarà un momento atteso da tempo che va a suggellare un chiaro intento dell’amministrazione comunale al termine del percorso di permuta dei locali dell’ex Consorzio Agrario di Siena, acquisiti al patrimonio nella passata legislatura. E proprio il nome “Le granaglie” è stato voluto dalla Giunta per ricordare la tradizione agraria dei locali in questione e del territorio sangimignanese. Saranno così consegnate alla città e al fitto tessuto associativo le chiavi di uno spazio per il civismo di cui non ha mai beneficiato San Gimignano.