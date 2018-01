San Gimignano ha ricordato il 73º anniversario della partenza dei volontari per il Nuovo esercito di liberazione

Domenica 7 gennaio in Sala del Consiglio con il sindaco Bassi e il segretario dell’Anpi di San Gimignano Simone Tabani e i rappresentanti delle sezioni Anpi di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa

In memoria del freddo mattino d’inverno in cui 58 sangimignanesi partirono volontari nei Gruppi di Combattimento e di Marina verso la Linea Gotica

A 73 anni di distanza San Gimignano ha ricordato il gelido mattino dell’8 gennaio 1945 quando 58 concittadini partirono volontari per il Nuovo Esercito di Liberazione verso la Linea Gotica. Domenica 7 gennaio dalle 11,45 in Sala del Consiglio il Comune di San Gimignano e la sezione Anpi hanno ricordato l’anniversario della partenza dei volontari sangimignanesi nei Gruppi di Combattimento e di Marina nel Nuovo Esercito di Liberazione.Alle celebrazioni sono intervenuti il sindaco Giacomo Bassi, il segretario dell’Anpi di San Gimignano Simone Tabani, il vicepresidente della sezione Anpi di Colle Val d’Elsa Francesco Corsi, il vicepresidente della sezione Anpi di Poggibonsi Luca Ricigliano, il presidente dell’Anpi San Gimignano Guido Lisi e Elio Conti che hanno ricordato "i 58 concittadini partiti 73 anni fa da Piazza del Duomo sopra due camion scoperti, in pieno inverno, non per vocazione militare o spirito d’avventura bensì per rincorrere un grande ideale di libertà e giustizia sociale contro ogni sopruso e imposizione." Al termine della cerimonia si è tenuto un incontro conviviale al ristorante La Mandragola.