Liberi e Uguali, sanità pubblica: un diritto di cui fa bene parlare

"Dodici milioni di italiani non riescono ad avere accesso alle cure, a causa di costi sempre più elevati, di ticket che sono più elevati del prezzo delle prestazioni, di liste d’attesa sempre più lunghe, della mancanza di servizi di prossimità". Così Liberi e Uguali di San Gimignano presenta l'evento che si terrà domenica 18 febbraio alle ore 16,30 presso la Sala di Cultura in via San Giovanni, 36/38."Dobbiamo rovesciare il sistema puntando sulla prevenzione ed evitare la malattia, riducendo i fattori di rischio legati all’ambiente di vita e di lavoro.Serve un forte rilancio del finanziamento della salute e dell’assistenza sanitaria, per riallineare progressivamente la spesa sanitaria pubblica italiana alla media dei paesi dell’Europa occidentale e garantire investimenti pubblici per il rinnovamento tecnologico e l’edilizia sanitaria, da finanziare con 5 miliardi in 5 anni.Ne parliamo con:DR. MAURO VALIANI - FORUM DIRITTO ALLA SALUTEDR. CARLO PALERMO - vice Segretario nazionale ANAAOPROF. ALESSANDRO ROSSI - UNIVERSITÀ DI SIENAPAOLO FONTANELLI - CANDIDATO AL SENATOSERENA CORTECCI - CANDIDATA ALLA CAMERAINTRODUCE E COORDINA:SABRINA BENENATI - CANDIDATA AL SENATO"